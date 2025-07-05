Bilecik'te Yangın Sonrası Tarımsal Zarar Tespiti Başlatıldı

Bilecik'te Yangın Sonrası Tarımsal Zarar Tespiti Başlatıldı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, tarımsal zarar gören üreticilere yönelik hasar tespiti çalışmaları hızla başlatıldı. Yangınların etkilediği köylerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, zarar tespitinde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde meydana gelen yangınlar sonrası zarar gören üreticilere yönelik çalışmalar hızla başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçen hafta pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı. Gölpazarı kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Tongurlar, Alıç, Çiftlik, Büyüksürmeli, Taşçıahiler, Kavak, Akçakavak, Köprücek ve Kümbet meydana gelen yangın afeti nedeniyle tarımsal zarar gören vatandaşları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından yerinde hasar tespiti yaptı. Kılıç, "Üretici ve işletme sahibi bilgileri askı listelerinde belirtilmiştir. Kaymakamlığımız ilçe müdürlüğü ve köy muhtarlıkları ilan panolarına 4 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 5 iş günü süreyle Askıya çıkarılmıştır. Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacak olup daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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