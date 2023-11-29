Bilecik'te Uyuşturucu ve Define Arama Dedektörü Bulunduran Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve define arama dedektörü bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 94 gram kenevir, define arama dedektörü, uyuşturucu kullanma aparatları ve kurumuş esrar maddesi ele geçirildi.

Bilecik(İHA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve define arama dedektörü bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonu ile yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Beşikli Mahallesi Recep Ceylan Sokakta M.Ç.,'nin evinde yaptığı aramada 3 adet kavanoz içerisinde 94 gram kenevir, 1 adet define aramada kullanılan el dedektörü, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet saksı içerisinde ekili kurumuş esrar maddesi ele geçirdi. Ardından gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK