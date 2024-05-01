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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin, tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 1,29 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,61 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli 4 şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan ve tabanca ile yakalanan şahsa; 'Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçakların memlekete sokulması, imali, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslardan 2'sinin çeşitli suçlardan dosya firarisi olarak arandıkları tespit edildi. 2 adet 'Nitelikli Mala Zarar Verme' suçlarından aranan şahıs savcılıkça serbest bırakılırken, 'Açıktan Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı suçlarından aranan şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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