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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 73 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 73 araç sürücüsüne toplamda 59 bin 559 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te uygulanan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 73 araç sürücüsüne 59 bin 559 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan denetimlerde 246 araç sürücüsü denetlenerek kural ihlali yapan 73 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

50 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 8 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 5 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 2 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkmak', 2 araç sürücüsüne 'Sigortasız Araçla Trafiğe Çıkmak', 1 araç sürücüsüne 'Aykırı Işık Donanımı', 1 araç sürücüsüne 'Tehlikeli Şekilde Geri Gitmek', 1 araç sürücüsüne 'Trafikle İlgili Diğer Kurallara Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Yaya Geçitlerinde Yayalara İlk Geçiş Hakkını Vermemek', 1 motosiklet sürücüsüne 'Kask Takmamak' maddeleri gereğince toplam 59 bin 559 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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