Bilecik'te 'Taşköprü Sarımsağı' İthalatı: Çin'den Geldiği Ortaya Çıktı

Bilecik'te 'Taşköprü Sarımsağı' İthalatı: Çin'den Geldiği Ortaya Çıktı
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Bilecik'te yapılan denetimlerde, 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' olarak satılan sarımsakların Çin'den ithal edildiği belirlendi. Satıcının fatura gösterememesi üzerine ürünlerine el konulurken, ceza kesildi.

Bilecik'te araçla 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiği belirlendi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen zabıta ekipleri bir şahsın 20 ZF 529 plakalı ticari araca taktığı hoparlör sistemiyle insanları rahatsız edecek şekilde satış yaptığını gördü. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, şahsa sattıkları sarımsağın faturasını sordu. Faturasını gösteremeyen satıcı Hüseyin Akça'nın ürünlerini inceleyen ekipler, 'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiğini öğrendi. Satıcı "Biz de Taşköprü diye alıyoruz' diye konuşurken ürünlerine el konuldu. Hüseyin Akça'nın tüm mallarına el konulurken, Uşak'tan geldiği öğrenilen şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazıldı.

Öte yandan şahsın sarımsakları tarttığı tartısının da hiçbir denetimi olmadığı görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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