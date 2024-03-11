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Bilecik'te Şok Motosiklet Denetimleri: 29 bin 695 TL idari para cezası uygulandı

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Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan şok motosiklet denetimlerinde 66 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 adet muayenesiz araç kullanmak, 1 adet sollama kurallarına uymamak, 1 adet kask takmamak ve 2 adet sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te yapılan 'Şok Motosiklet Denetimleri'nde 29 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan şok motosiklet denetimlerinde 66 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

1 adet muayenesiz araç kullanmak, 1 adet sollama kurallarına uymamak, 1 adet kask takmamak ve 2 adet sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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