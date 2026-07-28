Haberler

Bozüyük'te kafe işletmecilerine sahte para uyarısı

Bozüyük'te kafe işletmecilerine sahte para uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, kafe işletmecileri ve çalışanlarına sahte paranın ayırt edilmesi, dolandırıcılık yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kafe işletmecileri ve çalışanlarına sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren kafeler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde işletme sahipleri ve çalışanlara sahte paranın ayırt edilmesi, sahte para ile karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ekipler tarafından ziyaretlerde ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ile genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların ve işletme çalışanlarının dikkatli olmalarını isterken, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum

3 farklı yenilgi sonrası günün tek güzel haberini verdi

El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türkler akın akın gidiyordu! O ülkeye girişte artık vize istenecek
Ibrahimovic, iki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca neden evlenmediğini itiraf etti

İki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca evlenmeme sebebi pes dedirtti
İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı