JASAT 600 kamera görüntüsünü inceledi, dolandırıcıyı 3 saatte yakaladı

Bilecik'te 81 yaşındaki bir kadını dolandıran şüpheli, JASAT ekiplerinin 600 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu kısa sürede yakalandı. Dolandırıcı, çaldığı altınları İnegöl'deki bir kuyumcuda bozdururken suçüstü yapıldı.

Bilecik'te kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak 81 yaşındaki bir kadını dolandıran şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 600 farklı kamera görüntüsünü tek tek incelemesi sonucu 3 saat içinde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde meydana geldi. Köyde ikamet eden 81 yaşındaki S.Ü., evine gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahsın; 1 adet altın bilezik, 4 adet çeyrek altın, 1 adet sarı lira, 1 adet altın yüzük, 1 adet elmas yüzüğü 'inceleme' bahanesiyle alarak kayıplara karıştığını belirterek jandarmaya başvurdu.

600 kamera incelendi

İhbarın ardından harekete geçen JASAT ekipleri, bölgedeki 600 güvenlik kamerasını titizlikle inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin 16 T 5535 plakalı ticari taksiyle köye geldiği ve olayın ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiği belirlendi. Şüphelinin S.K. olduğu tespit edilirken, çaldığı altınları İnegöl'de bir kuyumcuda bozdurduğu, 152 bin 250 TL ve 400 dolar nakit aldığı, ayrıca kuyumcu hesabından eşinin hesabına 36 bin 400 TL havale yaptırdığı ortaya çıkarıldı.

Parayı yurt dışına gönderirken suçüstü

Şüpheli, aldığı paranın 147 bin 250 TL'si ile 400 doları yurt dışına göndermeye çalıştığı sırada, JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Paralar muhafaza altına alınırken, şüphelinin eşine ait banka hesabına bloke konulması için gerekli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli S.K., çıkarıldığı Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
