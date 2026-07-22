Bilecik'te 14,5 milyon liralık sahte fatura ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Bilecik'te 14 milyon 561 bin 64 lira tutarında sahte fatura ele geçirildi.

Bilecik'te vergi kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olaylarının ve vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında, il merkezi ve ilçelerde herhangi bir mal, ürün veya hizmet satışı yapılmaksızın sahte fatura düzenlendiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda İ.C. ile M.C. isimli şüphelilerin, belirli bir komisyon karşılığında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. Bunun üzerine Bilecik Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Aramalarda, toplam değeri 1 milyon 650 bin lira olan 15 senet, farklı firmalara ait 8 kaşe, 5 ajanda, 1 cep telefonu ile SIM kart ve aynı firmaya ait, farklı firmalar adına düzenlenmiş toplam değeri 14 milyon 561 bin 64 lira olan 33 fatura ele geçirildi.

Öte yandan, Cmhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda İ.C. ve M.C. hakkında, 'sahte fatura düzenleme ve kullanma' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı