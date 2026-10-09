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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, trafik ve çevik kuvvet şubelerinde inceleme yaptı

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, trafik ve çevik kuvvet şubelerinde inceleme yaptı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bölge Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde inceleme yaptı. Çağlar, personelle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Bilecik'te emniyet birimlerinin çalışmalarına inceleme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bölge Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu. Şube müdürlüklerini ziyaret eden Çağlar, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birimlerin sorumluluk alanlarında yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyen Çağlar, hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, birimlerin görev ve sorumlulukları kapsamında yürütülen faaliyetler ele alındı. Çağlar, görevli personelin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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