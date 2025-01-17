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Beylikdüzü'ndeki Yangınla Hasar Gören Fabrikanın Yıkım Çalışmaları Başladı

Beylikdüzü'ndeki Yangınla Hasar Gören Fabrikanın Yıkım Çalışmaları Başladı
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İstanbul Beylikdüzü'nde 2 ay önce meydana gelen yangının ardından ağır hasar gören plastik madde üretimi yapan fabrikanın yıkım işlemleri başladı. Yangın, fabrikanın 3. katında çıkmış ve tüm binayı sarmıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 ay önce yanan ve günlerce söndürülemeyen plastik madde üretimi yapan fabrikanın yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde 23 Kasım 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında çıkmıştı. Plastik ham madde üretimi de yapılan 6 katlı fabrikanın 3'üncü katında çıkan yangın tüm binayı sarmış, alevler günlerce söndürülememişti. Yangının çıktığı fabrikanın ağır hasar aldığı tespit edilmişti. Yıkılma tehlikesi bulunan bina bugün sabah saatlerinde özel bir yıkım firması tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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