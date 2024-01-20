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Beykoz'da gecekondu yangını kontrol altına alındı

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Beykoz'da sabah saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Beykoz'da gecekondu alevlere teslim oldu

Gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Beykoz'da sabah saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Olay saat 07.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda bütün gecekonduyu sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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