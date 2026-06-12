Adalet Bakanı Gürlek: "Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir."
Adalet Bakanı Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açan eylemlere karşı 8 ilde eş zamanlı adli operasyon yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek: "Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı