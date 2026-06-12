İçerisinde Denizlili firmanın da bulunduğu beyaz et sektörün de 13 şirkete soruşturma

Serbest rekabet ortamını ihlal ettikleri ve fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri iddiasıyla beyaz et sektörüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Aralarında Denizlili firma olan Lezita'nın da bulunduğu 13 şirkette yapılan işlemlerde 32 kişinin gözaltına alındı.

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İddiaya göre, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri öne sürülen şirketlerin üst düzey yöneticileri hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen operasyon kapsamında toplam 32 şüphelinin gözaltına alındı. Soruşturmanın, Rekabet Kurumu, MASAK ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Kanatlı sektörünün önde gelen firmalarından Lezita, Banvit, Aspiliç ve Er Piliç'in de aralarında bulunduğu 13 şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma sürecinde denetim kayyımı görevlendirildiği ileri sürüldü. Soruşturmada, şirket yöneticilerinin organize şekilde fiyat manipülasyonu yaparak tüketicilerin ekonomik haklarını zarara uğrattıkları iddiası üzerinde durulduğu belirtildi.

Operasyonun Denizli ayağında ise Abalıoğlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lezita'nın bazı üst düzey yöneticilerinin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Lezita Yönetim Kurulu Üyesi E.A., Genel Müdür Yardımcısı M.H. ve Finansman Yöneticisi M.Ö.D. hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı