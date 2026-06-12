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Beyaz et sektöründe tüketici aleyhine eylemlerde bulunan şüphelilere yönelik operasyon: 28 gözaltı

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İstanbul merkezli operasyonda beyaz et sektöründe tüketici aleyhine haksız fiyat artışı ve rekabet ihlali yaptığı belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirkete denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda beyaz et sektöründe tüketici aleyhine eylemlerde bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile piyasa işleyişine yönelik iddialar dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve bu şekilde serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme suçu ve ilgili mevzuat kapsamında satıştan kaçınma suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli olarak yer alan şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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