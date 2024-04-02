Beşiktaş'ta yangın faciasında 8 cenaze yakınlarına teslim edildi
Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Adli Tıp Kurumu'na getirilen 20 kişiden 8'inin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürerken 8 cenaze yakınları tarafından teslim alındı. - İSTANBUL