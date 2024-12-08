Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

DİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor

DİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Basın-İş, 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, basın sektöründe her dört çalışandan biri asgari ücretin altında maaş alıyor. Araştırma ayrıca, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da ortaya koydu.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 53 farklı kurumdan 82 basın emekçisiyle yapılan araştırma, sektördeki maaşların büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde olduğunu ortaya koyarken, basın emekçilerinin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi de gözler önüne serdi.

HER 4 BASIN EMEKÇİSİNDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, basın sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL ile asgari ücretten yalnızca %28 daha fazla. Her dört çalışandan biri, asgari ücretin altında maaş alıyor ve çalışanların %90'ı ise 25 bin TL'nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Basın emekçilerinin, 2025 yılı için talep ettiği ortalama ücret 42 bin 134 TL. Ancak bu rakam bile, yıl içinde beklenen yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde kalıyor.

SEKTÖRDE KIDEM GÜVENCESİ YOK

Araştırma, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da gösteriyor. Ortalama kıdem süresi yalnızca 3,8 yıl. Çalışanların %70'i aynı iş yerinde 3 yıldan az süreyle çalışabiliyor. Bu durum, düşük maaşlarla iş değiştirme döngüsünün sektörde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

DİSK BASIN-İŞ'İN TALEPLERİ

DİSK Basın-İş, araştırma sonuçlarından yola çıkarak basın emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için şu taleplerde bulunuyor:

  • Asgari ücretin en az iki katı "taban ücret" uygulaması getirilmeli.
  • Çalışanlara her yıl en az asgari ücret artışı kadar zam yapılmalı.
  • Deneyim yılı başına %3 ek zam, buna ilave olarak aynı kurumda geçirilen her yıl için %5 ek zam uygulanmalı.
  • Günlük 750 TL saha harcırahı sağlanmalı.
  • Büyükşehirlerde çalışan basın emekçileri için maaşlara %25 "büyükşehir tazminatı" eklenmeli.

"ASGARİ ÜCRET DEĞİL, TABAN ÜCRET İSTİYORUZ!"

Basın çalışanlarının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalışmasının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı raporda, "Basın emekçileri ağır koşullarda, sürekli zamana karşı yarışarak fikir işçiliği yapıyor. Asgari ücret seviyesinde çalıştırılmaları hem çalışanların yaşamını hem de halkın haber alma hakkını olumsuz etkiliyor" ifadelerine yer verildi.

BASIN KARTI SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartı uygulamasına da tepki gösterildi ve Cumhurbaşkanlığının "uygun bulmadığı" binlerce basın emekçisinin sahadaki habere ulaşmak için toplu taşıma ücretini cebinden karşıladığı vurgulandı.

DİSK Basın-İş, basın emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücretler ve çalışma koşulları için mücadelenin süreceğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

61 yıllık rejim çökünce Suriye'den resmen çekildiler
img

Olay adamdan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.