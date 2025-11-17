BBC, Trump'ın Tazminat Dava Tehdidine Karşı Hukuki Mücadele Başlatıyor

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, ABD Başkanı Donald Trump'ın iftira suçlamasıyla açacağını duyurduğu tazminat davasına karşı hukuki yollardan mücadele edeceklerini açıkladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir konuşmasının farklı yerlerinin kesilerek montajlanması nedeniyle özür diledikten sonra skandal nedeniyle Trump'a tazminat ödemeyi reddetti. Trump'ın açacağı bir iftira davası için hukuki dayanak bulunmadığını savunan Shah, Trump'a karşı hukuki yollardan mücadele etme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. BBC çalışanlarına yönelik bir e-posta gönderen Shah, "Bu süreçte, bize sağlanan fonun ayrıcalığının ve bizlere lisans ödemesi yapan İngiltere halkını korumamız gerektiğinin farkındayız. Pozisyonumuzda bir değişiklik olmadığını açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu meselede bir iftira davası için hukuki dayanak bulunmuyor ve bununla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

BBC Trump'tan özür dilemişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, BBC'nin özrünü yeterli bulmayarak tazminat davası açabileceğini belirtmişti. Trump, BBC'nin 6 Ocak 2021'de yaptığı konuşmanın farklı yerlerini kesip montajlanarak kendisini şiddet çağrısı yapmış gibi gösterdiğini ve BBC'ye 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası açmayı düşündüğünü söylemişti.

BBC tarafından geçtiğimiz perşembe günü yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın montaj skandalı nedeniyle Trump'a bir özür mektubu gönderdiği açıklanmış fakat Trump'ın iftira iddiasının dayanaksız olduğu ifade edilmişti.

BBC Genel Müdürü Tim Davie istifa etmişti

Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi baskınının yaşandığı gün yaptığı konuşmanın Trump, destekçilerini Kongreyi işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığı belgesel programı, BBC için üçüncü bir taraf tarafından hazırlanmış ve ABD seçimlerinden önce geçtiğimiz yıl kasım ayında İngiltere'de yayına sunulmuştu. "Panorama" belgesel programının bir bölümü olarak yayınlanan programın ilgili bölümünde Trump'ın, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Çılgınlar gibi savaşacağız. Eğer çılgınlar gibi savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" ifadelerine yer verilmişti. Diğer yandan konuşmada "Çılgınlar gibi savaşacağız" ifadesiyle başlayan kısmın, Trump'ın konuşmasının 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmek suretiyle montajlandığı ve bu şekilde konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıkmıştı. Montaj skandalı, Daily Telegraph gazetesinin BBC'nin sızdırılan eski bir iç yazışmasını yayımlamasının ardından patlak vermiş ve BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Müdürü Deborah Turness'in istifalarına neden olmuştu.

Dava İngiltere yerine ABD'de açılacak

ABD basını, Trump'ın avukatlarının olayın üzerinden bir yıl geçmiş olması sebebiyle iftira davasının zaman aşımına uğraması nedeniyle davayı İngiltere yerine Florida'da açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Trump'ın avukatlarının BBC'nin yayınladığı belgeseldeki montajın ABD Başkanı Trump'ın "itibarına ağır düzeyde zarar verdiğini ve mali zarara yol açtığını" savundukları kaydedildi.

BBC'nin yargı sürecinde programın ABD'de yayınlanmamış olduğu, ABD'deki dijital platformlarda erişime açık olmadığı ve dolayısıyla ABD seçmeninin bunu izleme imkanı olmadığı üzerinde durması bekleniliyor. İngiliz kamu yayıncısı BBC, canlı TV yayını izleyen tüm hanelerden zorunlu olarak alınan lisans ücretleri ile finanse ediliyor.

İzleyicilerden abonelikleri iptal etme tehdidi

Trump'ın BBC aleyhinde milyar dolarlık bir iftira davası açacağını duyurmasının ardından İngiltere'de birçok vatandaş, kendi ödedikleri lisans ücretlerinin ABD Başkanına verilmesi halinde üyeliklerini iptal edecekleri tehdidinde bulunmuştu. - LONDRA