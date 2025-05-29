Bayram Öncesi Hayvan Sevklerine Yoğun Denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma ekipleri iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri nedeniyle yol kontrol faaliyetlerine başladı.

Düzce'de yol kontrollerinde kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek durdurularak, Veteriner Sağlık Raporları, kulak küpeleri ve hayvanların genel sağlık durumu titizlikle kontrol ediliyor. Sorun tespit edilen hayvanlar uzman veteriner hekimlerce yeniden muayene edilerek gerektiğinde karantina tedbirleri uygulanıyor. Mevzuata aykırı taşıma yapan araç sürücülerine ve hayvan sahiplerine ise idari yaptırımlar uygulanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, denetimlere bizzat katılarak sahadaki ekiplerden bilgi aldı. Uzun, yaptığı açıklamada kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında kritik rol oynadığına dikkat çekerek, bu durumun hem hayvancılık sektörünü hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yol kontrolleriyle eş zamanlı olarak hayvan pazarlarında da yoğun denetimler gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayvanların küpe ve pasaport bilgileri, veteriner sağlık raporları, hayvanların genel sağlık durumları, pazar alanlarının hijyen şartları, hayvan satış alanlarındaki karantina bölümlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

Ayrıca pazarlarda satışı yapılan hayvanların Kurban Hizmetleri Tebliği'ne uygunluğu da tek tek kontrol ediliyor. Denetimler sırasında uygunsuz hayvanların satışına izin verilmiyor ve bu hayvanlar pazar alanından uzaklaştırılıyor. Hayvan refahı ve tüketici sağlığını öncelikleyen bu uygulamalar, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvan satın alabilmesini amaçlıyor.

Bayram sonuna kadar denetimler devam edecek

Konu ile ilgili Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı sonuna kadar tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yol kontrolleri ve pazar denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. Halk sağlığı ve hayvancılığın korunması amacıyla yürütülen bu çalışmaların, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Vatandaşların kurbanlarını güvenilir bir ortamda temin etmeleri için çalıştıklarını belirten Esra Uzun "Kurban Bayramı süresince tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlıklarını temin edebilmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - DÜZCE