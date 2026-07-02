İzmir'deki 500 milyon liralık bahis operasyonunda 2 tutuklama daha

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İkinci dalga operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda şüphelilere ait hesaplarda 1 aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiş, yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükselirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı