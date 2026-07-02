Haberler

İzmir'deki 500 milyon liralık bahis operasyonunda 2 tutuklama daha

İzmir'deki 500 milyon liralık bahis operasyonunda 2 tutuklama daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İkinci dalga operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda şüphelilere ait hesaplarda 1 aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiş, yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükselirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor