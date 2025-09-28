Haberler

Batman'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün reklam panosuna çarptığı otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden biri olan Hanife Dağ, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edildi.

Batman'da reklam panosu direğine çarparak hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da önceki gün Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile reklam panosu direğine çarpan 13 ED 013 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiden Hanife Dağ, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Dağ'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Dağ'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmü sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Artık zorunlu olacak! Tarih netleşti, ATM'lerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.