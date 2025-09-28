Batman'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün reklam panosuna çarptığı otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden biri olan Hanife Dağ, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edildi.
Batman'da reklam panosu direğine çarparak hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Batman'da önceki gün Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile reklam panosu direğine çarpan 13 ED 013 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiden Hanife Dağ, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Dağ'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Dağ'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmü sürüyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa