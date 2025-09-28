Batman'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da reklam panosu direğine çarparak hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da önceki gün Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile reklam panosu direğine çarpan 13 ED 013 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiden Hanife Dağ, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Dağ'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Dağ'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmü sürüyor. - BATMAN