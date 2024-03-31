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Batman'da okul önünde silahlar ele geçirildi

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Batman'da vatandaşların oy kullandığı saatlerde okul önünde park halinde bulunan bir otomobilde 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Selçuklu Ortaokulu önünde park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama yapmak istedi. Polisten kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan detaylı aramada 2 tabanca ve bunlara ait 2 şarjör ile 1 pompalı tüfek ile bunlara ait 180 mermi ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheliler Y.Y. ile T.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan bazı okullarda ise muhtar adayları arasında gergin anlar yaşandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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