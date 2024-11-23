Batman'da Market Hırsızlığı: Üç Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Batman'da market hırsızları güvenlik kameralarına takıldı

BATMAN - Batman'da bir markete giren 3 şahıs, kendileriyle getirdikleri torbalarla para, bilgisayar ve çok sayıda sigaraları alıp kayıplara karıştı, hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı Batman SSK Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, marketin kapı camını kırmak suretiyle içi girdi. Şahıslar kendileriyle getirdikleri torbalarla 40 bin TL, 2 diz üstü bilgisayar, sigara reyonunda bulunan 400 adet sigara, çok sayıda çakmak ve çikolata gofret ürünlerini torbalara doldurarak kayıplara karıştı. Market sahibi iş yerini açtığında ürünlerin eksildiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.