Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da bir adrese düzenlenen operasyonsa çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan istihbarat üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 bin 640 paket bandrolsüz sigara, 57 adet elektronik sigara, 350 adet puro, 113 kilogram nargile tütünü ve 60 paket halinde toplam 6 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN