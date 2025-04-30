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Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 2 bin 640 paket bandrolsüz sigara, 57 adet elektronik sigara, 350 puro ve 113 kilogram nargile tütünü ele geçirdi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir adrese düzenlenen operasyonsa çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan istihbarat üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 bin 640 paket bandrolsüz sigara, 57 adet elektronik sigara, 350 adet puro, 113 kilogram nargile tütünü ve 60 paket halinde toplam 6 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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