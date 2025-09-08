Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 589 Paket Ele Geçirildi
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Hasankeyf-Batman kara yolunda durdurulan iki araçta toplam 5 bin 589 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf-Batman kara yolunda yol kontrolünde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, birinci araçta 4 bin 59 paket, ikinci araçta ise bin 530 paket olmak üzere toplam 5 bin 589 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN
