Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 589 Paket Ele Geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf-Batman kara yolunda yol kontrolünde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, birinci araçta 4 bin 59 paket, ikinci araçta ise bin 530 paket olmak üzere toplam 5 bin 589 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN