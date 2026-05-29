Batman'da 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir araçta 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Hasankeyf-Batman yolunda şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, gizlenmiş halde 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
