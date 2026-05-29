Batman'da 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman'da durdurulan araçta 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Hasankeyf-Batman yolunda şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, gizlenmiş halde 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı