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Batman'da Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu iki araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 15 bin 850 paket sigara, kablosuz kulaklık, kaçak çay, elektronik sigara ve alkollü içecekler bulundu. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 15 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet kablosuz kulaklık, 32 paket gümrük kaçağı çay, 1 elektronik sigara, 2 litre kaçak alkollü içecek, 18 adet 33 ml kutu viski, 5 paket gümrük puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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