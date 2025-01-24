Batman'da Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 15 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet kablosuz kulaklık, 32 paket gümrük kaçağı çay, 1 elektronik sigara, 2 litre kaçak alkollü içecek, 18 adet 33 ml kutu viski, 5 paket gümrük puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN