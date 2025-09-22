Haberler

Batman'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Batman'da kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle 30 milyon lira dolandıran bir şebekeye düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Şebeke, sahte atama belgeleri ile güven sağladı ve mağdurları tehdit ederek susmaya zorladı.

Batman'da kamu kurumlarında ücret karşılığı işe koyma vaadi ile vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen şahıslara belli bir ücret karşılığında işe yerleştirmek vaadi ile çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde eden 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların güvenilirliği artırmak için özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda Bakan, milletvekili gibi kişiler ile konuşuyormuş gibi yaparak güvenilirliklerini artırdıkları, ayrıca şahıslara birçok Bakanlığa ait sahte atama belgesi düzenledikleri belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi. Sorgulamalarda ve ifade tutanaklarında şüphelilerin işe girmek için para ödeyen şahısları sonrasında tehdit ettikleri ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Şüpheli 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
