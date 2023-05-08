Başkentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 13 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bilgisine ulaşıldı.

Başkentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 161.20 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 65 adet sentetik uyuşturucu hap, 24 adet ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 5 gram eroin, 13 adet uyuşturucu kullanma ve içme aparatı, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ, Yenimahalle, Ayaş, Kahramankazan, Sincan, Çubuk ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ö.K., D.Y., B.K., K.T., B.O., V.M.K., B.K., Y.H.A., O.B., N.Ş., E.K., S.C. ve T.C. isimli toplam 13 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirilirken, bahse konu olaylarda ele geçen malzemelere el konulduğu bilgisi paylaşıldı. - ANKARA