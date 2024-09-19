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Başkale'de 2,5 Milyon TL'lik Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 202 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenlendi.

Başkale'de 202 adet cep telefonu ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan gümrük kaçağı 202 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale KOM Büro Amirliği görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Başkale'de durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan gümrük kaçağı 202 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Başkale'de 2,5 Milyon TL'lik Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Teknoloji Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Başkale Hukuk Van

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