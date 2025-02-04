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Başakşehir'de Asker Konvoyu Tehlikeli Drift Yaptı

Başakşehir'de Asker Konvoyu Tehlikeli Drift Yaptı
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İstanbul Başakşehir'de bir grup, asker eğlencesi adı altında düzenledikleri konvoyda ters şeride girip drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Başakşehir'de asker konvoyu düzenleyen bir grup ters şeride girip drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde asker eğlencesi adı altında konvoy düzenleyen bir grup bir gidiş, bir geliş şeridi olan yolda tehlikeli hareketler sergiledi. Zaman zaman ters şeride girerek trafik güvenliğini tehlikeye atan şahısların drift yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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