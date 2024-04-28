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Bartın'da hız limitlerini gösteren levhanın önünde meydana gelen kazada sürücülerden birinin ehliyeti iptal edildi

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Bartın'da meydana gelen kazada hız limitlerini gösteren levhanın önünde kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralıların sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bartın'da hız limitlerini gösteren levhanın önünde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden birinin ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.

Gürgenpınarı'ndan Bartın istikametine seyreden H.K. idaresindeki 74 ABF 264 plakalı araç ile karşı yönden gelen yabancı ülke plaka kodu bulunan B.Ç. yönetimindeki lüks araç kafa kafaya çarpışmış, Boğaziçi Caddesi üzerindeki hız limitlerini gösteren levhanın önünde meydana gelen feci kazanın sebebinin ise ilk belirlemelere göre aşırı hız ve dikkatsizlik olduğu tespit edilmişti. Araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düşerken, diğer araç ise kanala ramak kala durabilmişti. Kanala düşen araçtaki şahıslardan birinin çalılık alana savrulduğu kazada diğer 2 kişi ise araç içerisinde sıkışmıştı. Feci kazada her iki aracın sürücüsü, G.U., C.Ç. ve R.K yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Kazaya karışan yabancı plakalı lüks aracın ssürücüsü B.Ç.'nin alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulup, daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Trafik Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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