Bartın Amasra'da 65 madenci ikramiye sözü üzerine eylemi sonlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 65 işçi, maaş ve ikramiye alacakları ödenmemesi nedeniyle iş bırakma ve kendilerini maden ocağına kapatma eylemini sona erdirdi. Firma yetkilileri ile yapılan müzakerelerde işçilere bugün ikramiyelerin yatırılması sözü verildi.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde Hattat Enerji'ye ait kömür ocağında çalışan 520 işçiden 65'i maaş ve ikramiye alacaklarının ödenmemesi nedeniyle dün akşam saat 16: 00 sıralarında iş bırakma eylemi başlatarak, kendilerini maden ocağına kapatmışlardı. Olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş müfettişi, tam yetkiyle donatılarak ocağa gönderilmişti. 21 saati aşkın süredir devam eden eylemde, sağlık problemi bulunan 10 madenci ise yer yüzüne çıkartılmış, mesaide bulunmayan yaklaşık 100 kadar madenci se arkadaşlarına destek amacıyla ocağın önünde toplanmıştı.

Eylemin ardından maden ocağında inceleme başlatan baş müfettiş, sendika yöneticileri ile birlikte firma yetkilileri arasında gerçekleşen müzakerelere katıldı. 21 saati aşkın süredir devam eden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişinin garantörlüğünde yürütülen müzakerelerde firma yetkilileri gün içerisinde işçilerin ikramiyesini yatırmayı, kalan maaşlar için ise yeni bir takvim oluşturulmasını kabul etti.

Maden ocağı önünde bekleyen işçilere ise haberi Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi Başkanı Emrah Açıkgöz verdi. İşçilerin sorularına da cevap veren Açıkgöz, sürecin artık devlet garantörlüğünde devam edeceğini kaydetti.

Firmanın geri adımı ve yasal sürenin dolması gibi nedenlerden maden ocağındaki işçiler, eylemi sonlandırma kararı aldı. Ocaktan tahliyesine başlanan işçiler, alacakları duşun ardından ise evlerine gidecek.

Bakanlık müfettişi nezaretinde sendika yöneticileri ve firma yetkilileri arasındaki görüşmeler ise işçilerin kalan maaşların ödeme takviminin belirlenmesi ve işçilerin aylık maaşlarını düzenli alabilmesi gibi konularda devam edecek. Anlaşmanın sağlanması halinde yazılı protokol hazırlanarak, taraflarca imzalanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı