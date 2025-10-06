Haberler

Banka Müdürü Seçil Erzan İçin 342 Yıl Hapis İstemi

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında savcılık, 342 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Erzan'ın 342 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL

