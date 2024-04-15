Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Bayram Tatili Güvenli Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Bandırma'da alınan güvenlik tedbirleri sayesinde, vatandaşlar bayramı huzurlu geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'nda ilçe giriş ve çıkışlarında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Bayram boyunca şehir içerisinde alınan güvenlik tedbirlerin yanı sıra, 6-14 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 428 araca cezai işlem uygulandı.

Bandırma Emniyeti, bayram tatili süresince gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 6 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan denetimlerde toplam 3 bin 6 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 428 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 1 milyon 245 bin 937 lira tutarında ceza kesilirken, emniyet yetkilileri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinin devam edeceği ve sürücülerin trafik kurallarına uymada hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bandırma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 818,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Nisan günün maçları nereden izlenir? DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Kriptoda iflas eden doktor canına kıydı! Olay ne zaman, nerede oldu? Doktor neden intihar etti? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Nisan Euro kaç lira? Tevfik Göksu'nun Başkanvekilliği neden bitti, ne oldu? Görevinden ayrıldı mı? Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet'e göre.... Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi nasıl yapılır? Kanda hamilelik ne zaman belli olur? Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title