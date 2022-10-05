Balıkesir haber! Bandırma'da kamyonetin çarptığı diş doktoru ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işyeri önünde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu için hayati tehlike devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işyeri önünde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu için hayati tehlike devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İnönü caddesi 41. numarada bulunan marketten alış veriş yaparak yolun karşısında bulunan işyerine gitmek üzere caddeden karşıya geçerken, sağından gelen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu'na ilk müdahale kaza yerinde 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılarak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kamyonetin çarpması sonucu düştüğü yolda başını vurarak ağır yaralanan Kemal Terzioğlu yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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