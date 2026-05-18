Çay Deresi ıslah edildi, sel ve taşkın riski azaldı

Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın kontrol tesislerinin artması, bölgedeki taşkın risklerinin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacak. Balıkesir il merkezini ortadan ikiye ayıran Çay Deresi ıslah edilerek, taşkın riski ortadan kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz. Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yürütülen "Çay Deresi 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı" kapsamında duvarlı kanal ve yaya köprülerine ilişkin imalatlar tamamlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Toplam bin 272 metre uzunluğunda, il merkezinden geçen derenin ıslahı kapsamında; 2 bin 544 metre betonarme duvar imalatı ile birlikte 1 adet yol geçiş yapısı, 7 adet çelik kemer yaya köprüsü, 1 adet çelik düz yaya köprüsü, 2 adet betonarme yaya köprüsü, 6 adet engelli rampası ve 2 bin 544 metre uzunluğunda çift taraflı alüminyum döküm korkuluk, alüminyum aydınlatmalar ile ferforje korkuluk imalatları tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karesi ilçesi taşkın riskine karşı daha güvenli hale gelecektir."

Proje ile birlikte, yerleşim alanlarından geçen Çay Deresi'nin taşkın riskinin azaltılması, can ve mal güvenliğinin artırılması hedeflenirken; modern üstyapı unsurlarıyla bölgeye estetik ve fonksiyonel bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. Çalışmaların kalan kısımlarının da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. - BALIKESİR

