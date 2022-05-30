Balıkesir'de polisten 141 şahsa gözaltı - Haberler

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son a haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 141 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 46 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 141 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 46 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 486 adet fişek, 18 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 85 adet kartuş, 9 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa