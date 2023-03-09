Balıkesir'de polis 50 aranan şahsı yakaladı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 50 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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