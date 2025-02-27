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Balıkesir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun Girişimi: Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun Girişimi: Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kısa sürede yakalandı. Soyguncunun altınları çantasına doldurması ve kaçarken çantasının dolaba takılması dikkat çekti.

Balıkesir'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Anbean kameraya yansıyan olayda altınları çantaya dolduran şüpheli çantanın dolaba takılması sonucu olay yerinden eli boş kaçtı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı. Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
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Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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