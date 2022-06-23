Balık avlanırken tekneden denize düştüler: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

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Balık avlanırken tekneden denize düştüler: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balık avlanırken tekneden denize düştüler: 1'i ağır 2 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi; içinde bulundukları tekneden düştü.

Balık avlanırken tekneden denize düştüler: 1'i ağır 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi; içinde bulundukları tekneden düştü. Bir kişinin sağlık durumu iyiyken diğerinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay Filyos beldesi sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan Hüsnü Akın ile Ömer Akın bulundukları tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Sağlık durumu iyi olan Hüsnü Akın çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer Akın ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Hayati tehlikesi devam eden Ömer Akın Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Zonguldak Çaycuma Filyos 3. Sayfa Haberler

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