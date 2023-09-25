Bakırköy'de Eski Nişanlısını Pompalı Tüfek ile Saldıran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

17 Ekim Pazar günü, Bakırköy Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta, Sedanur P. ile eski nişanlısı Ahmet U., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet U., yanında bulunan pompalı tüfekle Sedanur P.'ye saldırdı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine Ahmet U. ile birlikte olan diğer saldırgan B.D. için arama çalışmaları başlatıldı. B.D., olay günü taksi ile kaçmaya çalışırken yanında pompalı tüfekle yakalandı. Saldırgan Ahmet U. ise polis ekipleri tarafından bugün yakalandı. Ahmet. U.'nun kasten yaralama gibi suçlardan 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Ahmet U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli B.D., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.