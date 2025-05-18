Bakırköy'de 10 Milyon Liralık Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de 10 Milyon Liralık Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bakırköy'de 10 Milyon Liralık Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bakırköy'de bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen soygun olayında, yaklaşık 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı ve polis tarafından tutuklandı.

Bakırköy'de 10 milyon liralık kuyumcu soygunu kamerada: 3 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de kuyumcu soygunu kamerada: 10 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar, 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de sabaha karşı gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanının kepenk kilidini kırarak, yaklaşık 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Şubat Salı günü saat 05.25 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli hırsızlık şüphelisi 3 kişi, iş yerinin kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Kısa sürede içerideki ziynet eşyalarını getirdikleri çantaya dolduran şüpheliler, geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden dükkan sahipleri, polise ihbarda bulunması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, şüphelilerin kimliklerini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.A. ve M.B. (20)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler ve 13 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.A.'nın 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca 17 suç kaydı ile 6 ayrı dosyadan da firari olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli N.E.N.'nin ise 61 suç kaydı bulunduğu, 15 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.B.'nin de polis kayıtlarında 12 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - 3.Sayfa
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