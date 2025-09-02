Bağcılar'da Yangın: 17 Dükkan Hasar Gördü

Bağcılar'da Yangın: 17 Dükkan Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bir malzeme dükkanında çıkan yangın hızlıca yayılarak toplam 17 iş yerinin hasar görmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 2 saat mücadele etti.

Bağcılar'da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir malzeme dükkanında başlayan yangın hızla büyüdü. Toplam 17 iş yerinin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altında alındı.

Yangın 06.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İSTOÇ'da plastik malzeme satan bir dükkanda başladı. Edinilen bilgiye göre elektrik aksamından başlayan yangın hızla büyüyerek yandaki dükkanlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yanan iş yerinin etrafında bulunan diğer dükkanlar tedbiren boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alırken toplamda 17 dükkanın hasar gördüğü öğrenildi.

Vali Gül "17 işletme hasar gördü"

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü

İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü
3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

3 milyon Uygur Türkü mü geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16 yaşındaki Hira'yı katleden sevgiliden çıldırtan ifade

16 yaşındaki Hira'yı katleden sevgiliden çıldırtan ifade
16 yaşındaki genç kız otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Genç kız, otomobilde korkunç halde bulundu! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil

Alevler ilerliyor! O şehrimizden gelen görüntüler iç açıcı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.