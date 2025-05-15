Bağcılar'da Kaçak Ütü Paket Atölyesinde Patlama
Bağcılar'da bulunan kaçak ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama sırasında yaşananlar kameraya yansıdı.
Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlamanın şiddeti kameraya yansıdı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyük bir patlama sesi duyuluyor ve esnaf patlamanın yaşandığı bölgeye koşuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa