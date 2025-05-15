Bağcılar'da Kaçak Ütü Atölyesinde Patlama
Bağcılar'daki bir kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da patlama sırasında yaşananlar kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama sırasında yaşananlar kameraya yansıdı.
Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlamanın şiddeti kameraya yansıdı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyük bir patlama sesi duyuluyor ve esnaf patlamanın yaşandığı bölgeye koşuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa