Üye Girişi
Haberler

Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Ömerfakı Köyü'nde bir üreticiye ait 36 kovan, ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu. Üretici zararını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Ömerfakı Köyü'nde bir üreticiye ait 36 kovan ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu.

Ömerfakı-Düşecek köyleri arasındaki arazide 36 arı kovanı bulunan İsmail Canbaz, sabah araziye geldiğinde kovanlarının tamamına yakınının ayılar tarafından parçalandığını gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan Canbaz, zararının çok büyük olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu.

Ayıların parçaladığı arı kovanları bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Emet Tarım Çevre Doğa 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? 12 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim? Ankaragücü Ç. Rize maçı sonrası hakeme tekme atanlar yakalandı mı? 12 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? TFF Faruk Koca kararı ne? Futbol Federasyonu Ankaragücü Başkanı hakkında karar verdi mi? Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Hakemler neden maça çıkmama kararı aldı? Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti! (VİDEO) Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ankaragücü hakeme yumruk atma VİDEOSU! Faruk Koca yumruk atma anı linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title