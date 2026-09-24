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Aydın incirinin pazar payını artırmak için GEKA çalıştayı düzenlendi

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Aydın incirinin pazar payını artırmak için GEKA çalıştayı düzenlendi
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Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Aydın İnciri Çalıştayı'nda incir sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, çalıştay sonucunda paydaşlarla yol haritası ve eylem planı hazırlanacağını belirtti.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen 'Aydın İnciri Çalıştayı' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı'nın da konuşma yaptığı çalıştayda incire dair sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında Aydın İnciri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda açılış konuşmasını GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı yaptı.

Çalıştayın başarılı geçmesini temenni eden Gülyağı, "Aydın İncirinin mevcut durumunu değerlendirmek, sektörün gelişimine yönelik ortak hedefler belirlemek ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlamak amacıyla bir araya geldik" dedi.

Ardından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz de bir konuşma yaparak incir ile ilgili Müdürlük tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Aydın İnciri Çalıştayı ile ilgili görüşlerini açıklayan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, "Çalıştay öncesi Kırsal Kalkınma Birimimiz tarafından incir sektörüne yönelik kapsamlı saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş; üreticilerimiz, işletmelerimiz, kamu kurumlarımız ve sektör temsilcilerimizle görüşmeler yapmıştır. Bu kapsamda mevcut durum analizi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın, Aydın incirinin pazar payını artıracağını ifade eden Gülyağı, "Aydın İncirinin değer zincirini güçlendirmek, katma değerini yükseltmek, markalaşma kapasitesini geliştirmek ve pazar payını artırmak amacıyla çalıştay sonucunda paydaşlarımızla birlikte yol haritası ve eylem planı hazırlayacağız" diye konuştu.

Yapılan sunum ve konuşmaların akabinde 'İncire Dair Sorun ve Çözüm Önerileri' ve 'Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler' üzerine grup çalışmaları yapıldı. Çalışmaların değerlendirildiği grup sunumları ile çalıştay sona erdi.

Aydın'da gerçekleştirilen çalıştaya ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, TKDK Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar, Kurum ve STK Temsilcileri, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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