Aydın'ın Kartalları Trafik Denetimlerinde Başarılı

Aydın'ın Kartalları olarak tabir edilen İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, son 1 yılda yaklaşık 650 saat görev uçuşu gerçekleştirirken, 2023 yılında gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 4 bin 600 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Aydın'ın Kartalları olarak tabir edilen İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, kural tanımaz sürücülere göz açtırmıyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimlerine devam eden İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından son 1 yılda yaklaşık 650 saat görev uçuşu gerçekleştirildi. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı, kırmızı ışıkta geçme, hatalı şerit değiştirme, usulsüz ve ikinci sıra park yapma gibi konularda denetim gerçekleştirilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. 2023 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 35 binin üzerinde araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 4 bin 600 araca toplamda yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yıl içerisinde yapılan denetimlere göre yazılan cezaların büyük bir kısmı kırmızı ışık ihlali, usulsüz park ve kasksız motosiklet kullanımı olduğu görülürken, 2024 yılı trafik cezaları ise 'Dur' ihtarına uymamak bin 506 TL, kırmızı ışık kuralına uymamak bin 506 TL, emniyet kemeri takmamak 690 TL, Motosiklette kask takmamak 690 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmak bin 506 TL, Usulsüz park yapmak 690 TL, engelli park yerlerine park etmek bin 380 TL, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak bin 506 TL, izin verilen muayene süresini doldurduktan sonra muayene yapılmadan tekrar trafiğe çıkılması 3 bin 135 TL, trafikte makas atmak 6 bin 439 TL, alkollü araç kullanmak 6 bin 439 TL, hatalı şerit değiştirmek bin 506 TL, ehliyetsiz araç kullanmak 12 bin 977 TL, emniyet şeritlerini kullanmak 6 bin 439 TL, ters yönde araç sürmek 6 bin 439 TL olarak güncellendi.

Trafik kültürünün yaygınlaştırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefiyle denetimlerin 2024 yılında da aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN