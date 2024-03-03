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Aydın'da Yol Kontrolünde 178 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde narkotik köpeği ile birlikte 4 şüpheliden 178 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik köpeği ile birlikte yapılan yol kontrolünde 4 şüpheliden 178 gram esrar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol noktasında narkotik köpeği ile denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde F.T., Z.Ş., M.F. ve E.S. isimli 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 178 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Aydın Söke 3.Sayfa Güncel Haberler

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